Ocak ayında şaşırtan görüntü!

Turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler etkisini sürdürüyor. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 dereceyi gösterdiği kentte nem oranı ise yüzde 70 ölçüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sıcak havanın keyfini dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Bazı turistler sahilde güneşlenirken bazıları ise denize girdi. Bir grup turist ise sahil bandında yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent genelinde polis ekipleri de kısıtlama kurallarına uymayanlarla ilgili uygulama yaptı. Atlı polis ekipleri sahil bandında devriye yaparken kavşaklarda bekleyen polisler de kısıtlama kurallarını ihlal edenlere yönelik denetim yaptı.

ALANYA'DA KISITLAMADA PLAJLAR TURİSTLERE KALDI

Alanya'da ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 dereceyi gösterdiği güzel havayı fırsat bilen turistler dünyaca ünlü sahillere akın etti. Hafa sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havanın ve denizin keyfini çıkardı.

'TÜRKİYE'DE OLMAK GÜZEL'

ABD California'dan Türkiye'ye tatile gelen Priti Ziinski (58), Antalya'yı ve Alanya'yı gezdiğini ve çok beğendiğini söyledi. Ziinski, "Türkiye çok güzel bir ülke. Ben çok geziyorum. Önce Antalya'da kaldım şimdi Alanya'dayım. Herkes gibi ben de Covid-19'u sevmiyorum. Kısıtlamalardan dolayı turistler yalnız kalıyor. Kafeler, restoranlar her yer kapalı. Burada olmak güzel. 6 hafta önce Japonya'daydım. Orada alınan önlemler de çok sıkı. Türkiye'de olduğum için mutluyum" dedi. Türkiye'de alınan koronavirüs tedbirleri hakkında da konuşan Ziinski, sıkı tedbirlerin alınmasının normal olduğunu söylerken, "İnsanları kontrol altında tutmak için tedbirlerin alınması normal" diye konuştu.

'KENDİMİZİ BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'

Almanya Hamburg'dan tatile gelen Mahir Arslan (28), Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini anlatırken, şunları söyledi: "Çok güzel olduğu ve havalar sıcak olduğu için buraya tatil yapmaya geldik. Buradaki tedbirlerFotoğraflar bugün çekildi! Doldu taştıBaşka bir gezegen gibi! Fotoğraflar Türkiye'de çekildi güzel. Kendimizi güvende hissediyoruz. Onun için buradayız."