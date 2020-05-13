13.05.2020 - 07:00 |
Odalar tamamlanıyor
Kovid-19 salgınıyla mücadele için Sancaktepe ve Yeşilköyde yapımına başlanan hastane inşaatında hastaların yatacağı servis ve yoğun bakım odaları tamamlanmaya başlandı.
Yeşilköyde yapımı süren içersinde banyosu bulunan 576 yataklı servis odası ve 432 yoğun bakım odası ile toplam 1008 yatak kapasiteli hastane odalarında işçiler son işlemleri yapıyor. Sancaktepe’de yapımı süren bin yataklı salgın hastanesinin de çevre düzenlemesi ve iç kısımlardaki çalışmaları devam ediyor.
Fotoğraflar: Ozan Güzelce / Ünal Çam