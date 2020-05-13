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13.05.2020 - 07:00 |

Odalar tamamlanıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele için Sancaktepe ve Yeşilköyde yapımına başlanan hastane inşaatında hastaların yatacağı servis ve yoğun bakım odaları tamamlanmaya başlandı.

Odalar tamamlanıyor

Yeşilköyde yapımı süren içersinde banyosu bulunan 576 yataklı servis odası ve 432 yoğun bakım odası ile toplam 1008 yatak kapasiteli hastane odalarında işçiler son işlemleri yapıyor. Sancaktepe’de yapımı süren bin yataklı salgın hastanesinin de çevre düzenlemesi ve iç kısımlardaki çalışmaları devam ediyor.


Odalar tamamlanıyor

Fotoğraflar: Ozan Güzelce / Ünal Çam

Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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