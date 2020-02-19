19.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
ODTÜ’lü İrem’in ölümü için bilirkişi rapor hazırlayacak
ODTÜ’de hareket halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı İrem Kütük’ün ölümüne ilişkin görülen davada, dosyanın iş güvenliği uzmanı, trafik bilirkişisi ve makine mühendisinden oluşan heyete gönderilecek.
Mahkeme, heyetten sanığın kusur durumunun ve başka birinin kusurlu olup olmadığının araştırılmasına ilişkin raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüşen duruşmada ODTÜ’de çalışan bazı işçilerin tanık olarak ifadeleri alındı. Üniversitenin metal işleri atölyesinde kaynakçı olan Recep Yıldırım, kazaya karışan kamyonette tadilat yapılmadığını, ancak eğilen arka kapağı düzelttiklerini ve kırılan yerlere kaynak yaptıklarını söyledi. Taşıt İşletme Müdürlüğü’nde şoför olan Uğur Olgun da, “Kapağı kimin açtığını bilmiyorum. Ben kullandığımda pim sağlamdı” dedi.