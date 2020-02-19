MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ODTÜ’lü İrem’in ölümü için bilirkişi rapor hazırlayacak
ABONE OL
19.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

ODTÜ’lü İrem’in ölümü için bilirkişi rapor hazırlayacak

ODTÜ’de hareket halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı İrem Kütük’ün ölümüne ilişkin görülen davada, dosyanın iş güvenliği uzmanı, trafik bilirkişisi ve makine mühendisinden oluşan heyete gönderilecek.

ODTÜ’lü İrem’in ölümü için bilirkişi rapor hazırlayacak

Mahkeme, heyetten sanığın kusur durumunun ve başka birinin kusurlu olup olmadığının araştırılmasına ilişkin raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüşen duruşmada ODTÜ’de çalışan bazı işçilerin tanık olarak ifadeleri alındı. Üniversitenin metal işleri atölyesinde kaynakçı olan Recep Yıldırım, kazaya karışan kamyonette tadilat yapılmadığını, ancak eğilen arka kapağı düzelttiklerini ve kırılan yerlere kaynak yaptıklarını söyledi. Taşıt İşletme Müdürlüğü’nde şoför olan Uğur Olgun da, “Kapağı kimin açtığını bilmiyorum. Ben kullandığımda pim sağlamdı” dedi. 

 

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayıttan ‘cayma hakkı’ 15 gün olsun!

Kayıttan ‘cayma hakkı’ 15 gün olsun!

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Burnuna fondöten mi sürdün!

Burnuna fondöten mi sürdün!

Sıradaki Haber