ODTÜ’lü İrem’in ölümü için bilirkişi rapor hazırlayacak

Mahkeme, heyetten sanığın kusur durumunun ve başka birinin kusurlu olup olmadığının araştırılmasına ilişkin raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüşen duruşmada ODTÜ’de çalışan bazı işçilerin tanık olarak ifadeleri alındı. Üniversitenin metal işleri atölyesinde kaynakçı olan Recep Yıldırım, kazaya karışan kamyonette tadilat yapılmadığını, ancak eğilen arka kapağı düzelttiklerini ve kırılan yerlere kaynak yaptıklarını söyledi. Taşıt İşletme Müdürlüğü’nde şoför olan Uğur Olgun da, “Kapağı kimin açtığını bilmiyorum. Ben kullandığımda pim sağlamdı” dedi.