Öfkeyle Kalkan Zararla Oturur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözü çok sık kullanılan öğütlerden biridir. Türk Dil Kurumu'na göre ise ‘Aniden öfkelenerek sergilenen davranışlar yanlış sonuçlar doğurur’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu durum hem kalp kırmak hem de pek çok hata yapmak gibi anlamlar üzerinden dile getirilebilir.

Öfkeyle Kalkan Zararla Oturur Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanlar öfkeli olduğu zamanlarda duygularını kontrol etmekte zorluk çeker. Bu sebepten dolayı otokontrolü sağlayamaz ve sonuçlarını bilmediği yanlış davranışlarda bulunur. Yapılan taşkınlık ile ölçüsüz davranışlar ciddi kalp kırıklarına sebep olur. Kişi ayrıca stres altında yanlış kararlar verir ve kendine zarar oluşturabilir.

Öfkeyle Kalkan Zararla Oturur Kısaca Atasözü Açıklaması

Deyimler üzerinden öğüt haline gelen cümleler atasözü olarak bilinmektedir. Bu öğütler arasında öfke ile kalkan zararla oturur atasözü çok sık kullanılır. Kısaca anlamı ise, öfke ile ve ani verilecek kararlar ya da sözlerin istenmeyen sonuçların ortaya çıkarabileceği şeklinde tabir edilebilmektedir.