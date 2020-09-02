ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? EGM 88.ÖGG sınav sonuçları tarihi...

ÖGG sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar açıklanacağı tarih ,se adayları tarafından merak ediliyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınav sonuçlarının 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Özel Güvenlik sınavı sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden erişime açılacak.

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