02.09.2020 - 11:01 |
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? EGM 88.ÖGG sınav sonuçları tarihi...
ÖGG sınavı 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar, Özel Güvenlik sınav sonuçlarını bekliyorlar. 88. Dönem Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu. Peki 2020 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ÖGG sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar açıklanacağı tarih ,se adayları tarafından merak ediliyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınav sonuçlarının 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Özel Güvenlik sınavı sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden erişime açılacak.
Bir değil iki fay var! Balıkesir için 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı geldiDokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'deki depremlerin 2 farklı fay üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Balıkesir ili ölçeğinde 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip faylar var’’ dedi.