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07.05.2020 - 12:32 | | DHA

Oğlundan 'beni kurtarın' mesajı gelince fenalık geçirdi

Diyarbakır'da, 18 ay önce HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül 2019'dan beri eşi Rauf Biçer ile birlikte eylem yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun 'beni kurtarın' diye haber gönderdiğini söyleyip, yardım istedi.

Oğlundan 'beni kurtarın' mesajı gelince fenalık geçirdi
HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni kurtarın' diye haber gönderdi
HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni kurtarın' diye haber gönderdi
HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni kurtarın' diye haber gönderdi
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Sabah saatlerinde HDP il binası önüne gelerek HDP'den oğlunu isteyen Ayşegül Biçer, HDP il binasına girmek istedi. Biçer'in içeri girmesine polis engel oldu. 'Oğlumu bugün bana getireceksiniz' diye haykıran kanser hastası acılı anne Biçer, oğlundan haber aldığı için geldiğini söyledi. Biçer şunları kaydetti:

"Bu sabah bana gelen haberde oğlumun HDP'liler tarafından tehdit edilerek götürüldüğünü öğrendim. Oğlum, 'beni kurtarın' diye birisini arayıp, söylemiş. Söylediği kişi beni arayıp 'git çocuğunu kurtar, çocuğun yalvarıyor orada' dedi. Ben geldim HDP'den oğlumu almaya, bugün oğlumu bana versinler. 18 ay oldu, yeter artık dayanamıyorum."

Ayşegül Biçer'e destek olan annelerden Diyarbakırlı Remziye Akkoyun da fenalık geçirdi. Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemini sürdürüyor.

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