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04.03.2020 - 18:34 | | AA

Öğrencilerden duygulandıran hareket! Mehmetçik'e mektup yazdılar

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslarda eğitim gören öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçiğe mektup yazdı.

Öğrencilerden duygulandıran hareket! Mehmetçik'e mektup yazdılar

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Kernek Külliyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler, yazdıkları mektupla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Öğrencilerden duygulandıran hareket Mehmetçike mektup yazdılar

Suriye rejiminin alçakça saldırıları karşısında kahramanca mücadele eden askerlere şükran duygularını dile getiren öğrenciler, yazdıkları mektuplara Türk bayrağı da çizdi.


Öğrencilerden duygulandıran hareket Mehmetçike mektup yazdılar


Midilli Adası'nda gergin bekleyiş sürüyorYunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşan göçmenlerin, tutuldukları Moria Kampından ayrılıp, Atina'ya giden feribota binebilmek için dün sahilde gerçekleştirdikleri yürüyüş, bugün de akşam saatlerinde tekrarlandı. Düne göre daha küçük bir grup feribotun yakınında toplandı, polis kalabalığı, müdahale ederek dağıttı.
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