04.03.2020 - 18:34 | | AA
Öğrencilerden duygulandıran hareket! Mehmetçik'e mektup yazdılar
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslarda eğitim gören öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçiğe mektup yazdı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Kernek Külliyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler, yazdıkları mektupla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
Suriye rejiminin alçakça saldırıları karşısında kahramanca mücadele eden askerlere şükran duygularını dile getiren öğrenciler, yazdıkları mektuplara Türk bayrağı da çizdi.
Midilli Adası'nda gergin bekleyiş sürüyorYunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşan göçmenlerin, tutuldukları Moria Kampından ayrılıp, Atina'ya giden feribota binebilmek için dün sahilde gerçekleştirdikleri yürüyüş, bugün de akşam saatlerinde tekrarlandı. Düne göre daha küçük bir grup feribotun yakınında toplandı, polis kalabalığı, müdahale ederek dağıttı.