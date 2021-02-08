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08.02.2021 - 09:28 |

Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

Binlerce öğretmen adayı MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlenmiş vaziyette... Öğretmen atama takvimi büyük bir heyecanla bekleniyor. Adayların dillerinden düşmeyen soru ise "Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?" şeklinde...

Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

 

Öğretmen adayları için kritik sürece girildi. Atama takvimi her an adaylarla paylaşılabilir. Binlerce kişi son gelişmeleri takip etmek isterken "Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı?" sorusu yoğun bir şekilde yöneltiliyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı en son açıklamada "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

Öte yandan Bakan Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa patlaşırdık" diye belirtti.

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