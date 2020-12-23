Öğretmen atamaları 2021 takvimi ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamaları nasıl oluyor, ne zaman yapılır?

2020 KPSS oturumlarına katılım sağlayan adayların sabırsızlıkla beklediği öğretmen atamaları 2021 araması yoğun ilgi görüyor. Son zamanlarda gündemden düşmeyen sıklıkla araştırma konusu olan öğretmen atamalarına yönelik Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Müjdeli haberi veren Bakan Selçuk, öğretmen adaylarını heyecanlandırdı. İşte öğretmen olarak atanmayı bekleyen vatandaşlar için öğretmen atamaları son gelişmeleri haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2021 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2021 TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öğretmen atamaları 2021 takvimi henüz yayımlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamaları 2021 takvimi açıklandığında haberimizin içeriğinde detaylı bilgiye yer vereceğiz.

2020'de kaç öğretmen atandı?

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atama için başvurularda taban puan 50 oldu. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alındı. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılması planlanmıştı.

2019’da 41 bin 379 öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafında hazırlanan ‘2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu’na göre, geçen yıl

750 engelli

40 bin 222 sözleşmeli

286 milli sporcu

49 korunmaya ihtiyacı olan çocuk

72 şehit yakını olmak üzere 41 bin 379 öğretmen ataması gerçekleştirildi.

Geçen yıl öğretmenlik için 126 bin 863 başvuru yapıldı. Bakanlık, 41 bin 379 öğretmen atamasıyla bu başvuruların yüzde 32.62'sini karşıladı. MEB geçen yıl öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme taleplerini de değerlendirmeye aldı.

Mazerete bağlı yer değişikliği için 74 bin 859 öğretmen başvuru yaparken, bunlardan 31 bin 43'ünün atama ve yer değişikliği talebi yerine getirildi. İsteğe bağlı yer değişikliği için de 125 bin 353 öğretmen başvurdu. Bu başvuruların da 40 bin 628'i karşılandı. Alan değişikliği için ise başvuru yapan 3 bin 720 öğretmenin 2 bin 92'sinin talebine olumlu yanıt verildi.

Geçen yıl 13 bin 182 öğretmen ise emekli oldu. Vefat ve istifa gibi nedenlerle ise 1837 öğretmen kadrosu boşaldı. Faaliyet raporunda MEB'in personel sayısına da yer verildi. Buna göre, bakanlığın 1 milyon 27 bin 885 personeli bulunuyor. Bu personelin 946 bin 114'ü eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer alıyor. 81 bin 771 personel ise avukatlık, sağlık, hizmet, teknik ve genel idare hizmetleri sınıflarında istihdam ediliyor.