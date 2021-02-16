Sözleşmeli öğretmen adayları şu sıralar çok heyecanlı... Öğretmen atama takvimi için sabırsız bir bekleyiş söz konusu... Her gün müjdeli bir haber bekleyen binlerce kişi "Öğretmen atamaları için tarih verildi mi? Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?" diye soruyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı en son açıklamada "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

Öte yandan Bakan Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" diye belirtti.