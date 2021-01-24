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24.01.2021 - 10:10 |

Öğretmen atamaları (Sözleşmeli öğretmenlik) başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlıyor?

Ocak ayını geride bırakmak üzereyiz. Ocak ayı binlerce öğretmen adayı için aynı zamanda öğretmen atamaları için kritik bir öneme sahip... Geçen sene 6 Ocak'ta başlayan süreç bu sene henüz başlamış değil. Bu nedenle binlerce kişi "Öğretmen atamaları (Sözleşmeli öğretmenlik) başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlıyor?" diye soruyor.

Öğretmen atamaları (Sözleşmeli öğretmenlik) başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlıyor?

Öğretmen adayları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Öğretmen atama takvimi hala belli olmuş değil. Binlerce kişinin gözü kulağı hükümette.. Bir gelişme olup olmadoığını öğrenmek isteyenler "Öğretmen atamaları (Sözleşmeli öğretmenlik) başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlıyor?" diye soruyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı konuya ilişkin yaptığı en son açıklamada ''Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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