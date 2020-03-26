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26.03.2020 - 00:06 |

Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Öğretmen 4. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

FOX TV'nin kısa süre önce yayın hayatına başlayan dizisi Öğretmen, 4. yeni bölümüyle de oldukça ilgi gördü. Başrolünde İlker Kaleli'nin yer aldığı dizinin bu haftaki bölümünde Zeynep, Yılmaz’la konuşmak için karakola gidip olayları araştırmaya başladı ve ortalık karıştı. Peki Öğretmen dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı ve 4. son bölüm tek parça izleme linki yayınlandı mı?

Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Öğretmen 4. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

ÖĞRETMEN 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur. Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur? Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?

ÖĞRETMEN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÖĞRETMEN 4. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Öğretmen 4. son bölüm tek parça full izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

 

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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