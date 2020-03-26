Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Öğretmen 4. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

ÖĞRETMEN 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur. Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur? Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?



ÖĞRETMEN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ÖĞRETMEN 4. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Öğretmen 4. son bölüm tek parça full izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



