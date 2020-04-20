Öğretmen Eş Anlamlısı Nedir? Öğretmen Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Genellikle anlamı ve doğru yazılışı herkes tarafından bilinse de, bilmeyen kesimin sözlüklerden bulmaları mümkündür. Kelimenin anlamı ve eş anlamlı kelimesi TDK sözlüğünde bulunmaktadır. Ayrıca sözlüklerde kelimenin nasıl yazılır sorusuna da cevap bulunabilir. Peki, öğretmen kelimesi eş anlamlısı nedir? Birleşik mi ayrı mı yazılır? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.



Eş anlamlı kelimeler birbirleri ile aynı anlam taşıyan kelimelerdir. Öğretmen kelimesinin eş anlamlı kelimesi muallim kelimesidir. Yani muallim ve öğretmen kelimeleri aynı anlama gelmektedir.



Öğretmen Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?



Öğretmen kelimesinin eş anlamlı kelimesi muallimdir. Bu sebeple cümle içerisinde aynı anlam barındırdığından öğretmen ve muallim kelimeleri birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Bunun dışında hoca ve muallime kelimeleri de bazı kaynaklarda öğretmen kelimelerinin eş anlamlı kelimesi olduğunu açıklamışlardır.



Eski dönemlerde muallim kelimesi erkek öğretmenlere, muallime kelimesi ise bayan öğretmenlere denmekteydi. Fakat günümüzde muallim kelimesi tüm öğretmenleri karşılamaktadır. Bu sebeple öğretmen kelimesinin eş anlamlı kelimesi muallim kelimesi denilmektedir.