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10.11.2020 - 14:53 | | DHA

Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki ortaokulda, bir öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine eğitime 4 gün ara verildi.

Öğretmende koronavirüs çıktı, okulda eğitime 4 gün ara verildi

Ordu Aybastı ilçesine bağlı Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmene, dün Aybastı Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Öğretmenin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine okulda eğitim-öğretime 4 gün süreyle ara verildi.

Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmenimizin 9.11.2020 Pazartesi günü Aybastı Devlet Hastanesi’nde yaptırmış olduğu Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenimiz aynı gün okula hiç gitmemiştir. Öğretmenimizin en son 6.11.2020 Cuma günü maskeleri takılı bir şekilde birlikte yolculuk yaptığı servis aracındaki 11 öğretmenimizin filyasyon ekibinin görüşmeleri ve yerinde incelemeleri neticesinde karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Okulumuz öğrencileri ve o gün araçta olmayan öğretmenler ile diğer personeller karantinaya alınmamıştır. 16 Kasım -20 Kasım 2020 tarihleri arasından ara tatil olacağı için öğretmenlerin karantinada olacağı 14 günlük sürede okulumuz öğrencileri için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından eğitime 10 Kasım -13 Kasım 2020 tarihleri arasında ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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