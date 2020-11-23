Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları! 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili sözler

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler Günü en içten dileklerle ve coşkuyla kutlanacak. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Küçük yüreğim

Sığmıyor sevgim

Taştı sevincim

Can öğretmenim

En güzel duygum

En doğru bilgim

Canımsın benim

Can öğretmenim

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim

Başöğretmenim.

Ne öğrendimse

Ondan öğrendim.

Baktım ki asker,

Ben de askerim,

Kars'ta, Kore'de

Nöbet beklerim...

Baktım kürsüde,

Nutuk söylüyor,

O'nun sesini,

Dünya dinliyor.

Ne heyecanlı

Ne heybetli O,

Türk tarihinde

En kudretli O.

Tarih okudum,

Baktım başta O.

Her iyi işte,

Her savaşta O.

Bu devrimleri

Hep O düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış gülmüş.

O semamızda

Ebedi güneş,

O gönlümüzde

En harlı ateş.

Çocuk kalbimle,

İlk O'nu sevdim.

Atatürk benim,

Başöğretmenim...

Tarık ORHAN

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

ÖĞRETMENİM-2

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

CANIM ÖĞRETMENİM!

Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,

Yazar eyledin sen tutmaz elimi

Bize mi adadın öğretmenim kendini,

Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

Koruyup gözetip sakındın gözünde,

İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,

Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,

Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

Bizim başarımızdı bütün emelin,

Sen üzülme solmasın hiç cemalin,

Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,

Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

Suçumu bağışlayıp hep af edersin,

Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,

Bizim çilemizi hep sen çekersin,

Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

Büyüyüp kendi yolumu bulursam,

Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,

Ben de bir gün öğretmen olursam,

Canım öğretmenim önümde bir örneksin

GÜL YILMAZ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Ögretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun!

- Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Bir Ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve ögretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Ögretmenler Günün Kutlu Olsun!

- Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

- Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Siz Ögretmenler "sevgi Elcileri" Siniz. Sınıfta yasama sevinci, Toplumda Huzur, Ülkede Barış, Meslektaşları arasında demokratliğin Simgesisiniz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.

- Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim.

- Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutlulukl diler, ellerinizden öperim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun

Hayatıma yön veren, kimliğimi bulmama yardımcı olan, yeteneklerimi keşfetmemi sağlayan, gizli kahramanım. İyi ki yaşamımdan geçtiniz.

Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Sorunlarımızı dinlemek ve çözümler üretmek için bize her zaman vakit ayırdığınız için teşekkürler öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Hayatımda kıymetli izler bırakan, her hatamda büyüklüğü ile beni derinden etkileyen bir öğretmenim var. İyi ki varsınız…