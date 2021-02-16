Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşılanacak mı, öğrenciler aşı olacak mı?

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde öğretmenler hakkında aşı açıklamasında bulundu. Milyonlarca öğretmen ise arayışa geçti. Öğretmenler aşı olacak mı, öğretmenler aşı ne zaman olacak soruları yoğun ilgi görürken, veliler ise çocukları için meraklandı. Peki öğrenciler aşılanacak mı, öğrenciler aşı olacak mı, ne zaman olacak soruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından öğretmenler hakkında yapılan aşı açıklaması...

ÖĞRETMENLER AŞILANACAK MI, ÖĞRETMEN AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenler de koronavirüs aşısı olacak.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." dedi.