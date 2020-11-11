Öğretmenlere ara tatil var mı? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2020?

Ara tatilin başlamasına kısa bir süre kaldı. Öğretmenler ise kendilerine ara tatil olup olmayacağı ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle ilgili açıklama gerçekleştirdi. Peki öğretmenlere ara tatil var mı? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi?

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ 2020?

Bakan Selçuk, ara tatil sürecinden öğretmenlerin, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabileceklerini açıkladı.