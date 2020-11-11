11.11.2020 - 12:54 |
Öğretmenlere ara tatil var mı? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2020?
Ara tatil 16 Kasım tarihinde başlayacak. Ara tatil ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin ara tatil süresinde çalışma sistemi ile ile ilgili bilgi verdi. Peki öğretmenlere ara tatil var mı, okula gidecekler mi 2020?
Ara tatilin başlamasına kısa bir süre kaldı. Öğretmenler ise kendilerine ara tatil olup olmayacağı ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle ilgili açıklama gerçekleştirdi. Peki öğretmenlere ara tatil var mı? Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi?
ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ 2020?
Bakan Selçuk, ara tatil sürecinden öğretmenlerin, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabileceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.