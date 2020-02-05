Öğretmenlere disiplinler arası eğitim

Ankara’daki Limak Ambassadore Hotel’de gerçekleştirilen programın tanıtım toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm fen liselerinde Harvard Üniversitesi’nin desteği, ODTÜ öğretim üyelerinin katkısı ve Limak’ın desteğiyle bu projeye başladıklarını söyledi. Selçuk, “Öğrencilerimizin daha eleştirel düşünebilmesi, daha somut konular üzerinde fikir yürütebilmesi amacıyla bu tür etkinlikler hayata geçiriliyor. Ama öncelikle öğretmenlerimizi disiplinler üstü yaklaşımla tanıştırmak gerekiyordu. Devamı gelecek” dedi.



18 bin öğretmen



Protokol kapsamında, iyi derecede İngilizce bilen, alanında yüksek lisans veya doktora yapan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı öğretmenler arasından belirlenen 100 fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmeni Harvard Üniversitesi ve ODTÜ öğretim üyeleri tarafından verilen eğitici eğitimlere katıldı.

Programa katılan öğretmenler, bulundukları illerde meslektaşlarına eğitim verecek. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, programın bu yıl içerisinde 18 bin öğretmene ulaştırılacağını ifade etti.