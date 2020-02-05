MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Öğretmenlere disiplinler arası eğitim
ABONE OL
05.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Öğretmenlere disiplinler arası eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında fen liselerindeki fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmenlerine disiplinler arası yeni yaklaşımlar ve yöntemler konusunda mesleki gelişim programı başlatıldı.

Öğretmenlere disiplinler arası eğitim

Ankara’daki Limak Ambassadore Hotel’de gerçekleştirilen programın tanıtım toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm fen liselerinde Harvard Üniversitesi’nin desteği, ODTÜ öğretim üyelerinin katkısı ve Limak’ın desteğiyle bu projeye başladıklarını söyledi. Selçuk, “Öğrencilerimizin daha eleştirel düşünebilmesi, daha somut konular üzerinde fikir yürütebilmesi amacıyla bu tür etkinlikler hayata geçiriliyor. Ama öncelikle öğretmenlerimizi disiplinler üstü yaklaşımla tanıştırmak gerekiyordu. Devamı gelecek” dedi.

18 bin öğretmen

Protokol kapsamında, iyi derecede İngilizce bilen, alanında yüksek lisans veya doktora yapan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı öğretmenler arasından belirlenen 100 fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmeni Harvard Üniversitesi ve ODTÜ öğretim üyeleri tarafından verilen eğitici eğitimlere katıldı.
Programa katılan öğretmenler, bulundukları illerde meslektaşlarına eğitim verecek. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, programın bu yıl içerisinde 18 bin öğretmene ulaştırılacağını ifade etti.

Coronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 491'e yükseldiÇin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491’e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324’e yükseldi. Vuhan’da hastanelerde yatak yetmezliğinden dolayı biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüştürülerek, koronavirüs bulaşan hastaların testi ve muayenesi için kullanılacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Reyting Sonuçları 4 Şubat listesi! EDHO, Kadın, Hekimoğlu, Ramo hangisi ilk sıraya yerleşti?

Reyting Sonuçları 4 Şubat listesi! EDHO, Kadın, Hekimoğlu, Ramo hangisi ilk sıraya yerleşti?

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

İsrail'de askerlik gerilimi!

İsrail'de askerlik gerilimi!

Sıradaki Haber