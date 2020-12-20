20.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Öğretmenlere iş başı ve meslek gelişimi eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yürüttüğü planlamalar doğrultusunda mesleki alan ve atölye öğretmelerinin tamamının iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alması sağlandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “2 yılda mesleki alan ve atölye öğretmelerimizin tamamının iş başı ve mesleki gelişim eğitim almasını sağlamış olduk” dedi.
MEB, mesleki eğitimde öğretmenlerin iş başı ve mesleki gelişim eğitimine yönelik kapsamlı bir eğitim paketi hazırladı. 2020’de bu kapsamda 46 bin 582 öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. Eğitimler, nisan ayına kadar yüz yüze, Kovid-19 salgını sonrası ise uzaktan eğitim şeklinde yapıldı. 2018’de 2 bin 500, 2019’da ise 18 bin öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. Buna göre son iki yılda 64 bin 582 mesleki alan ve atölye öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almış oldu. 2020’de bir önceki yıla göre eğitim alan öğretmen sayısında yüzde 250’lik artış sağlandı.
Balkona bağlanan köpek, asılı halde ölü bulunduEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir sitedeki evin balkonuna bağlanan sokak köpeği, sabah ipe asılı halde ölü bulundu. Kaçmak için atladığı ve bu sırada ipin boynuna dolanması sonucu can verdiği tahmin edilen köpeği evlerine alan aile hakkında polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı.