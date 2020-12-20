Öğretmenlere iş başı ve meslek gelişimi eğitimi

MEB, mesleki eğitimde öğretmenlerin iş başı ve mesleki gelişim eğitimine yönelik kapsamlı bir eğitim paketi hazırladı. 2020’de bu kapsamda 46 bin 582 öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. Eğitimler, nisan ayına kadar yüz yüze, Kovid-19 salgını sonrası ise uzaktan eğitim şeklinde yapıldı. 2018’de 2 bin 500, 2019’da ise 18 bin öğretmene iş başı ve mesleki gelişim eğitimi verildi. Buna göre son iki yılda 64 bin 582 mesleki alan ve atölye öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almış oldu. 2020’de bir önceki yıla göre eğitim alan öğretmen sayısında yüzde 250’lik artış sağlandı.