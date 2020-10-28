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28.10.2020 - 15:48 |

Öksürüğe iyi gelen bitkisel yöntemler | Öksürük neden olur, nasıl geçer?

Kuru öksürük nedir? Kış aylarının gelmesi ile birlikte hastalanan ve öksürüğe yakalananlar öksürüğe iyi gelen şeyleri araştırmaya başladı. Peki, öksürüğe iyi gelen bitkiler hangileridir? İşte kuru öksürüğün nedeni ve öksürüğe iyi gelen yiyecek ve içecekler.

Öksürüğe iyi gelen bitkisel yöntemler | Öksürük neden olur, nasıl geçer?

Öksürüğe ne iyi gelir? Kış aylarının gelmesi ile birlikte hastalıklar da beraberinde gelmeye başlıyor. Hasta olan kişiler özellikle boğaz ağrısı ve öksürükle ilgili sıkıntılarına çare arıyor. Peki, öksürüğe iyi gelecek bitkiler nelerdir? 

ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR? ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN ŞEYLER NELERDİR?

Öksürüğe karşı ilk alınması gereken yöntemlerden birisi de bulunduğunuz ortamı havalandırmaktır. Bulunduğunuz ortamı havalandırmak sizi biraz olsun rahatlatacaktır. Bu yöntemin dışında bitkisel yöntemlerden de faydalanabilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BİTKİSEL YÖNTEMLER

Bal ve toz zencefil

Bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp yiyin. Boğazınıza ve öksürüğe çok iyi gelir.

Not: Çocuklara uygulamayın.

Karabiber ve bal karışımı

Bir bardak sütün içerisine 1'er tatlı kaşığı toz karabiber ve bal ekleyin. Bu karışımı günde 2 defa içebilirsiniz.

Ayva yaprağı ve ıhlamur

Ayva yaprağı ile ıhlamuru sıcak suyun içerisinde 5 dakika kayatp için. Bu karışımın öksürüğe iyi geldiği söylenmektedir.

Karabiberli zeytinyağı

Zeytinyağını bir kabın içerisinde yanmayacak şekilde ısıtın. Daha sonra içerisine bir miktar karabiber ekleyip sırtınıza sürün. Bu karışımı sırtınıza sürdükten sonra bir bez yardımıyla sarın. Öksürüğü hemen kestiği ve iyi geldiği bilinmektedir.

Sıcak duş

Sıcak duş, alerji ve astımdan kaynaklanan öksürüğe iyi gelmektedir.

Buhar banyosu

Kaynayan suyun içerisine bir miktar nane aromalı vazelin koyarak buhar banyosu yapın. Bronşları açarak öksürüğü kestiği söylenmektedir.

Öksürük neden olur Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir Öksürüğü kesmenin doğal yolları
Soğanlı su yöntemi

1 tane soğanı 4'e bölüp 1 bardak su ilave edip kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıp biraz soğumasını bekleyin. İçebileceğiniz ılıklığa geldiğinde suyunu süzdürüp bardağa koyun. İçine 1 tatlı kaşığı bal koyun karıştırıp için. Yarım saat sonra öksürükten kurtulun.

Ballı turp yöntemi

Turpun içerisini bir miktar oyun ve dibini delin. Daha sonra turpu bardağın içerisine yerleştirin ve içerine bal ilave edin. Turpu o şekilde ertesi güne kadar bekletin ve bardağa damlamış olan balı tüketin.

Sarımsak yöntemi

Bir bardak kaynar suyun içerisine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dakika demlendikten sonra için. Öksürüğü anında kestiği biliniyor.

Limonlu karabiber yöntemi

Yeni kesilmiş çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serperek limonu bu şekilde emebilirsiniz.

Balgamlı öksürük nasıl geçer - İbrahim Saraçoğlu

Bir tane orta boy sarı soğan 6'ya bölünüp bir buçuk bardak su ilave edilerek bir miktar kaynatılır. Daha sonra soğumaya bırakılarak ılık bir şekilde içilir.

Eğer öksürüğünüz balgamlı ise yarım litre suya 7-8 tane keçiboynuzu atarak kaynatın ve bunun suyunu için. 3 gün sonra balgamın nasıl söküldüğünü siz de fark edeceksiniz. Özellikle sigara içen kişiler bu küre başvurabilir.

Kronik bronşit ve öksürük için İbrahim Saraçoğlu'ndan tarif

Kronik öksürük veya kış aylarında üst solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı inatçı öksürüklerde ideal bir yardımcıdır. Kaynamış bir bardak sıcak sütün içerisine bir tutam (4-5 gram) hatmiden ilave edilir ve karıştırılır. Birkaç dakika bekledikten sonra yudum yudum içilir. Günde iki kez tekrarlanabilir. 6 yaşını doldurmuş çocuklarda bu uygulama yapılabilir.

KURU ÖKSÜRÜK NEDİR?

Kuru öksürük, genellikle solunum yolu hastalıklarından meydana gelen bir öksürük türüdür. Daha çok astım hastalarında görülen kuru öksürük, son dönemde corona virüs hastalarında görülmeye başlanmıştır.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.
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