Birbirinden değişik okuma metinlerinin çocuklar üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Bu doğrultuda çocuk hem sayısal hem de sözlü olarak her okuduğunu etkin şekilde anlama imkanı elde eder. Özellikle çok küçük yaşlardan itibaren çocukların zihinsel gelişimini yüksek noktaya çıkarabilmek adına, farklı okuma metinleri günümüzde yer alıyor. Bunlar arasından tercih yaparak değerlendirebilirsiniz.

Okuduğunu Anlama Metinleri: Çocuklar İçin Basit Okuduğunu Anlama Metini Örnekleri

Özellikle ilkokul çocukları için okuduğunu anlama metinleri farklı hikayeler üzerinden desteklenmektedir. Bu hikayeler farklılık gösterse dahi temelde yazılış açısından ortak bir etki yaratır. Çocukların kolayca okuyabilecekleri ve anlayabilecekleri okuma metinlerinin ele alınması gerekir. Bakacağınız örnekler üzerinden kendiniz de çocuklar için farklı okuduğunu anlama metinleri oluşturabilirsiniz.

Çocuklar İçin Basit Okuduğunu Anlama Metni Örneği:

Ahmet

‘’Benim adım Ahmet. İkinci sınıfa gidiyorum ve 8 yaşındayım. Çizgi film seyretmeyi çok seviyorum. Ödevlerimi bitirdikten sonra annemin izniyle televizyon seyrederim. En beğendiğim çizgi filmleri seçerim. Annem meyve tabağımı hazır eder. Hem televizyon seyredelim hem de meyvelerimi yerim. Peki, siz hangi çizgi filmleri seviyorsunuz?’’

Ailem

‘’Merhaba benim adım Aslı. 8 yaşındayım. Ablamın adı Leyla. Erkek kardeşimin adı ise Ali. Annemin adı ise Serpil. Babamın adı Ahmet’tir. Ablamı ve kardeşimi çok severim. Onlarla her zaman oyunlar oynarız. Biz beş kişiden oluşmuş güzel bir aileyiz.’’

Bu örneklerde olduğu gibi siz de farklı okuma metinleri hazırlayabilir ve çocukların gelişimine önemli oranda katkı sağlayabilirsiniz. Özellikle okuma metinlerinin sade ve basit olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Aynı zamanda çocukların kendi yaş kriterlerine uygun, onların anlayabilecekleri kelimeler üzerinden kurulmalıdır. Böylece yavaş yavaş cümle kurulumu ile beraber birçok farklı kelime üzerinden de okuma yazmayı daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. Günümüzde bu konuda oldukça fazla sayıda çocuklar için basit okuduğunu anlama metinleri bulunduğunu söylemek mümkün.

Okuduğunu anlama metinleri aynı zamanda farklı hikayelerden oluşur. Bu hikayeler sayesinde çocukların gelişim süreçleri daha doğru biçimde ele alınabilir. Onların farklı yaş kriterlerine bağlı olarak değişik basit okuduğunu anlama metin örneklerini değerlendirebilirsiniz. Periyodik olarak bu metinleri okuyan çocuklar, zaman içerisinde farklı hikayeleri daha etkin şekilde anlama fırsatı elde eder.