Okul Eş Anlamlısı Nedir? Okul Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Küçük yaşlardan itibaren meslek edinene kadar sosyal, bilimsel ve sanat konularında eğitim veren kurumlar okul olarak geçmektedir. Okul kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre aynı zamanda, ‘mektep’ sözcüğü üzerinden de tabir edilebiliyor.

Okul Eş Anlamlısı Nedir?

Okul çok küçük yaşlardan başlayarak pek çok insanın hayatında yer eden en önemli unsurdur. Bu unsur için eski zamanlarda mektep eş anlamlısı kullanılmaktaydı. Günümüzde hala geçerliliğini bulunan mektep kelimesi artık pek kullanılmıyor. Bunun yerine okul daha çok değerlendirilmektedir.

Okul Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

İlköğretim, ortaöğretim ve lise ile beraber üniversite gibi pek çok kademeleri bulunan okul, ortak şekilde eğitim verilen kurumlar olarak öne çıkıyor.

‘’Bugün okula gitmek istemiyorum.’’

‘’Eskiden mektepler bu kadar çok değildi.’’

Bu şekilde farklı cümleler üzerinde ya da tek başına amaca uygun her iki kelimeyi de eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.