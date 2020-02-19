Okul önü uyuşturucu çetesine simitçi kılığında operasyon

Maltepe Fındıklı Mahallesi ile Ataşehir Kayışdağı ve İnönü Mahallelerinde bulunan okulların çevrelerinde bir uyuşturucu çetesinin öğrencilere uyuşturucu sattığı ve uyuşturucuya alıştırdığı yönünde istihbarat edinen ekipler, simitçi ve belediye işçisi kılığına girerek bölgede takip yaptı. Yapılan takip ve izleme çalışmalarında, irtibata geçtikleri öğrencilere tanışma safhasında uyuşturucu maddeleri parasız bir şekilde dağıtan çete üyelerinin, çocuk ve gençleri bu yöntem ile uyuşturucu madde kullanımına alıştırdığı ve ardından müşteri konumuna getirdiği tespit edildi.

Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, 9 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, çete elebaşı Ö.Ş.'nin (37) de aralarında bulunduğu 11 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 kilo 174 gram Hint Keneviri, 250 gram Kokain maddesi ele geçiren ekipler, çete üyelerinin yine adreslerinde ve üzerlerinde ele geçirdiği uyuşturucu madde ticaretinden temin edildiği değerlendirilen 50 bin lira ile 600 Dolar ve 450 Euro paraya da el koydu.

Gözaltına alınan şebeke üyelerinin ifadeleri ve devam ettirilen takipler sonrasında düzenlenen ikinci dalga operasyonda ise çetenin belirlenen 6 ayrı adresine daha operasyon düzenleyen ekipler, ilk operasyondan kısa bir süre sonra düzenlediği eş zamanlı baskınlarda satışa hazır halde 3 kilo 117 gram Marihuana ve "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, 10 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 4 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme ile yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 465 lira para ele geçirip, 10 çete üyesini daha yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden çete elebaşı Ö.Ş. tutuklanırken, çete mensubu 20 şüpheliden 4'ü adli kontrol diğerleri ise savcılıktan serbest bırakıldı. Polisin çetenin uzantılarına ve okul önü uyuşturucu çetelerine yönelik çalışması devam ediyor.