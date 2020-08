Okula dönüşte rahat değiliz

Eğitim konusunda velilerin kafası çok karışık

Covid-19 virüsü tarafından kesintiye uğratılan en önemli rutinlerimizden biri de eğitim. Mart ayında hızla alınan yerinde bir karar ile okullar kapatıldı ve uzaktan eğitime geçildi. O dönemde yaptığımız araştırmalarda performansı en çok beğenilen kurumlardan biri de Milli Eğitim Bakanlığı idi. Salgına çok hızlı bir reaksiyon verilmesinde en kritik uygulamalardan biri uzaktan eğitim ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Uzaktan eğitim altyapısının hızla hazırlanması takdir edilse de sürecin devamında pratikte bu uygulamadan yeterince faydalanamayan kesimler de oldu. Velilerin yarısı uygulamadan memnun iken yaklaşık her on veliden üçü uygulamayı başarılı bulmuyorlar. Karantina döneminde çocukların ödevlerini takip etmek, derse katılımlarını sağlamak gibi ekstra sorumluluklar ebeveyn-çocuk ilişkisi açısından da bir sınav oldu. Her on veliden dördü, bu dönemin çocukları ile ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Eylül ayına doğru yaklaşırken tartışmaların odağında okullar açıldığında nasıl bir senaryo ile ilerleyeceğimiz sorusu var. Bakanlık alternatif senaryoları değerlendiriyor. Bir yandan da normalleşme sürecinde giderek gevşeyen tedbirler ve Kurban Bayramı’nın ardından yeniden yükselişe geçen günlük vaka sayıları alarm veriyor. Bu yüzden de okulların eğitime hangi yöntem ile devam edeceğini belirlemek giderek zorlaşıyor. Veliler açısından da doğal olarak endişe dinmiyor. Her üç veliden ikisi çocuklarını okula gönderme konusunda rahat hissetmiyor. Her ne kadar yarıya yakın bir kesim uzaktan eğitimden memnun kalmış olsa da konu tamamen yüz yüze eğitime dönüş yapmak noktasına geldiğinde bunu isteyenlerin oranı %28’e düşüyor. Tamamen uzaktan devam edelim diyenler de %28, burada bazı hanelerde internet-bilgisayar gibi cihazların yetersizliği de rol oynuyor. Genele baktığımızda uçlardaki bu iki alternatiften ziyade kademeli, kontrollü bir geçiş beklentisinin hakim olduğunu görüyoruz. Velilerin %36’sı haftanın belirli günlerde uzaktan, belirli günlerinde yüz yüze eğitim olması taraftarı. Normalleşme süreci ilerledikçe vatandaşlarımızın tedbirli tutumlarında gevşeme gördük, maalesef bunun olumsuz yansımalarını da almaya başladık. Eğitimin nasıl uygulanacağı kararında önümüzdeki haftalarda vaka sayılarının seyri çok kritik rol oynayacak.