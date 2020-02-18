Okulda dehşet!

Olayın ilk dersin ortalarında yaşandığı öğrenilirken, öğretmenler tarafından öğrencilerin yangın merdiveninden tahliye edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Gürüler’in “ihtiyacın varsa izin kullan” dediği Ekinci teklifi kabul ederek izne çıktı. İzin dönüşü direkt müdür odasına gelen Ekinci’ye Gürüler izninin nasıl geçtiğini sordu. Ekinci ise belinden çıkardığı silahla Gürüler’e tek el ateş etti. Silah sesinin ardından müdür yardımcısı olay yerine geldi. O sırada Gürüler kendisini odanın dışına attı, Ekinci ise kendini odaya kilitledi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerinin “Teslim ol” çağrılarına Ekinci, silah doğrultarak karşılık verdi. Ekinci, kısa süre sonra kafasına dayadığı silahla intihar etti. Gürüler hastaneye kaldırılırken, Ekinci ise hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanılığı ile Ankara Batı Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.