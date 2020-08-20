Okullar 21 Eylül'de açılacak mı sorusunu Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yanıtladı

Okullar 21 Eylül'de açılacak mı sorusu öğrenci ve veliler tarafından araltırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Okullar 21 Eylül'de açılacak mı sorusuna yanıt veren Bakan Koca bu konuda çalışmaların devam ettiği ve niyetlerinin okullların 21 Eylül'de açılması yönünde olduğu açıklamasında bulunmuştu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından okulların açılış tarihine dair yapılan o açıklama...

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE NETLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Koca, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Okulların ne zaman açılacağının" sorulduğu Koca, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile Bilim Komisyonumuzun özellikle eğitimle ilgilenen halk sağlığı ekibi sürekli iletişim halindeler, çalışıyorlar. Biz, 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz." yanıtını verdi.

Eğitim konusunu gelecek haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı ile netleştireceklerini dile getiren Koca, "Genel anlamda 21'inde eğitimin temelde başlaması esas ama eğer salgındaki seyir farklı seyrederse, kademelendirme yöntemiyle de Milli Eğitim Bakanlığımızla bu konuyu konuşarak Bilim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda bir noktaya gelinmiş olur." dedi.

Koca, gerektiğinde eğitimde uzaktan, online, hibrit yöntemlerin de uygulanabileceğini kaydetti.