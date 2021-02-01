Okullar 2’nci dozdan sonra açılmalı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’tan itibaren okulların mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılıklarının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise çocukların bir an önce okula gitmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Şu anki artan vakalarla beraber şubat ayı başında bir daha değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken. En azından 2’nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmek daha doğru olacağı kanısındayım. Aşılamaya ocak ayının ortası gibi başladık. Şubat ayının ortasında 1 doz daha aşı yapılacak olursa antikorların oluşma düzeyinin en iyi 7’nci haftadan sonra olduğunu varsayarsak, mart ortası gibi bazı şeyleri değerlendirmek daha doğru olacaktır.”

‘Gevşetmek için erken’

İlhan, koronavirüs enfeksiyonun 1 yılını doldurduğu halde hâlâ pek çok bilinmezliğin olduğunu belirterek, devamında da şunları dedi:

“Mutasyonlu virüs ne kadar yayılıyor’, ‘ne kadar çok kişiyi etkiliyor’, ‘ne kadar ağır hastalık yapıyor’ ona göre değerlendirmek gerekiyor. Mutasyon varsa ve hızlı yayılıyorsa, pek çok alanı etkileyecektir. Şu an 7000’lere çıkan vaka sayımız var. Mutasyonlu virüs olduğu için açıkçası kısıtlamaların kaldırılması ya da gevşetilmesini konuşmak için erken.”

‘15 Şubat erken’

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs tedbirlerinin devam etmesi gerektiğini söyledi. “Artık pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz” diyen Ertuğrul, “Tedbirlere çok daha sıkı devam edilmeli. Bunu yapmazsak bir üçüncü dalgayı rahat atlatamayız. Bugün Avrupa’nın yaşadığı sıkıntıları dikkat etmediğimizde biz de yaşayabiliriz” uyarısı yaptı. Okullarda 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçilmesinin erken olduğunu ifade eden Ertuğrul, şunları dedi:

“Kısıtlamalar devam etmeli ve biz her türlü önlemi alarak belki de yüz yüze eğitime geçmeyi zorlamalıyız. Birkaç gündür olguların artış eğiliminde de olduğu düşünüldüğünde 15 Şubat biraz zor gibi görünüyor. Sevindirici olan taraf öğretmenlerin de 2’nci grupta aşılanacak olması. Öğretmenlerin aşılanmasıyla beraber belki onların bağışık hale gelmesi ve okullarda da yeterli önlem alınmasıyla gerçek bir kısıtlamayla devam edebilirsek mart ayı gibi, belki martın ortalarına doğru okulların yüz yüze eğitime adım adım geçmesini bekleyebiliriz. Risk grubunun, yani 65 yaş üzerinde olanların aşılanması tamamlandıktan sonra ve altta yatan hastalığı olanların da aşılanması tamamlandıktan sonra adım adım kısıtlamalarda serbestliğe geçilebilir.”