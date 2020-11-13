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13.11.2020 - 12:17 |

Okullar, 6.7.10.11. sınıflar ne zaman açılacak, Ara tatil ne zaman 2020 başlıyor, bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim yılının ara tatil tarihlerini belirledi. Henüz yüz yüze eğitime geçmeyen sınıflar, okulların ne zaman açılacağını araştırırken, okula giden öğrenciler, ara tatil ne zaman 2020 başlıyor, bitiyor sorularına cevap arıyor. İşte MEB tarafından yapılan o duyuru...

Okullar, 6.7.10.11. sınıflar ne zaman açılacak, Ara tatil ne zaman 2020 başlıyor, bitiyor?

2020-2021 Eğitim yılı kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. 1.2.3.4.5.9. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlarken, 6.7.10 ve 11. sınıflar henüz yüz yüze eğitime başlamadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm sınıfların okula gideceği tarihi açıkladı. Peki okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6.7.10. ve 11. sınıflar 23 Kasım 2020 günü okula gidecek.

ARA TATİL NE ZAMAN 2020 BAŞLIYOR?

Bu sene ilk ara tatil, 16-20 Kasım tarihleri arasında olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak.

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