07.09.2020 - 20:34 |
Okullar ne zaman açılacak 2020, açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?
Okulların durumu ile ilgili son dakika bir açıklama geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalar gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların açılışı ve yüz yüze eğitim ile ilgili detaylara değindi. Peki okullar ne zaman açılacak 2020?
Okullar açılacak mı? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takp ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından gerçekleştiridği açıklamlarda okullar ile ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. Peki 2020 okullar ne zaman açılacak?
2020 OKULLAR AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamayı yaptı;
Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak, hem uzaktan hem yüz yüze bir eğitim ile devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz.
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