Okullar açılacak mı? 2020 Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıt merak ediliyor. Koronavirüsten dolayı mart ayında uzaktan eğitime geçilmişti. Yen eğitim döneminde okulların aöçılıp açılmayacağı ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki 2020'de okullar açılacak mı? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.