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28.08.2020 - 12:00 |

Okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen eğitim öğretim hakkında araştırılan bilgiler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde hem uzaktan eğitim başlangıç tarihini hem de yüz yüze eğitim başlangıç tarihini duyurdu. İşte 2020-2021 Eğitim yılı hakkında bilinmesi gerekenler...

Okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak?

Dünya çapında ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle eğitim - öğretim sistemi temkinli ilerliyor. Öncelikle uzaktan eğitim olarak başlayacak olan okullar, daha sonra yüz yüze eğitime dönecek. Geçtiğimiz günlerde belirlenen yüz yüze eğitim tarihi bilim ;Kurulu tarafından onaylanmış bir karardı. O tarihe kadar koronavirüs vaka sayılarında artış olursa okullar için yeni bir tarih belirlenebilir.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzaktan eğitim 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü EBA TV - TRT kanalları üzerinden yayınlanmaya başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 21 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

İsyanı gözlerine yansıdı! 'Kesinlikle istemiyorum'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Remzi Özbay (54), "Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz. Ben duyuyorum, bütün köyleri sarmış halay. Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım" dedi.
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