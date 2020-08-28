Okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak?

Dünya çapında ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle eğitim - öğretim sistemi temkinli ilerliyor. Öncelikle uzaktan eğitim olarak başlayacak olan okullar, daha sonra yüz yüze eğitime dönecek. Geçtiğimiz günlerde belirlenen yüz yüze eğitim tarihi bilim ;Kurulu tarafından onaylanmış bir karardı. O tarihe kadar koronavirüs vaka sayılarında artış olursa okullar için yeni bir tarih belirlenebilir.



UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzaktan eğitim 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü EBA TV - TRT kanalları üzerinden yayınlanmaya başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 21 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.