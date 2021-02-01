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01.02.2021 - 12:50 |

Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Gözler toplantıdan çıkacak kararda...

Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Öğrenciler 22 Ocak'ta yarıyıl tatiline başladı. İkinci ara tatil süresinin de eklenmesi ile yarıyıl tatili üç hafta sürecek. Tatil bitiminde ise yüz yüze eğitim başlayacak mı merak konusu. 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Öğrenciler ve veliler bu sorunun yanıtını merak ediyor. Kritik Kabine Toplantısında görüşülmesi beklenen konulardan birisi de yüz yüze eğitim.

Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Gözler toplantıdan çıkacak kararda...

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alıyor. Gözler 15 Şubat'ta. Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlayacak mı? Velilerin ve öğrencilerin gözü çıkacak kararda.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi beklenen konulardan birisi de yüz yüze eğitim. Uzaktan eğitim süreci devam ederken öğrenciler şuanda yarıyıl tatilindeler. 15 Şubat'ta eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek. Okullarda eğitim başlayacak mı? Henüz belli değil. Çıkacak kararın ardından uzaktan eğitim ya da yüz yüze eğitim olup olmayacağı belli olacak.

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