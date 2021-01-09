Okullar açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Milyonlarca öğrenci ve veli yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmelerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Peki, yüz yüze eğitimin başlangıç tarihi ile ilgili gelişme yaşandı mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokulve liselerde devam eden uzaktan eğitim sürecinde ilk dönemin sona ermesi ve yarıyıl tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son açıklamaya göre 22 Ocak tarihinde yüz yüze eğitime geçilmeme kararı alındı. 25 Ocak Pazartesi günü ikinci dönem başlayacaktı. Bu tarih ertelendi. İkinci dönem yapılacak ara tatil, yarıyıl tatiline eklendi ve sömestr tatili süresi 3 haftaya çıkarıldı. İkinci eğitim öğretim yılı 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile ilgili kesin bir açıklama henüz yapılmadı. Koronavirüs salgınının gidişatı ve vaka sayılarında azalmanın yaşanması ile yüz yüze eğitimin gündeme geleceği düşünülüyor.