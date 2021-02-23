Okullar ne zaman açılacak: 1.2.3.4.8. ve 12. sınıflar için MEB tarih verdi

Eğitim - öğretim hayatı içinde olan öğrenciler, öğretmenler ve veliler 2021 yılının 2. Dönemi hakkında bilgi almak istiyor. Ülkemizde aşılama uygulamaları devam ederken, öğretmenlerin de aşılanacağı bildirilirken, yüz yüze eğitim sinyali geldi. Okullar ne zaman açılacak, okullar 1 Mart'ta mı açılacak, ilkokul, ortaokul, liseler açılıyor mu soruları ilgi görüyor. İşte MEB tarafından yapılan yüz yüze eğitim ve tarih açıklaması...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (İlkokul, ortaokul, lise...)

Bakan Selçuk yüz yüzü eğitim ve sınavlara ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Sevgili Gençler,

Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.

1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Yüz yüze eğitimin başlamasına 5 gün kaldı.

SINAVLAR OLACAK MI, NASIL YAPILACAK?

Sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmeniz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıkların tamamlandığını duyuran Bakan Selçuk, Öğrencilerin %40'ı yani yarıya yakınının sınavlarının zaten tamamladığını belirtti.

HANGİ LİSELER AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

LİSELERDE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.