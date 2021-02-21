Okullar ne zaman açılacak, 1 Mart'ta mı? Liseler ne zaman açılacak, hangi liseler açılıyor?

Liseler ne zaman açılacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmişti. Yüz yüze eğitim köy okullarında başladı. MEB, liseler ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Peki okullar ne zaman açılacak, hangi liseler açılacak?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.