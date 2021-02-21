MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Okullar ne zaman açılacak, 1 Mart'ta mı? Liseler ne zaman açılacak, hangi liseler açılıyor?
ABONE OL
21.02.2021 - 11:21 |

Okullar ne zaman açılacak, 1 Mart'ta mı? Liseler ne zaman açılacak, hangi liseler açılıyor?

Okulların açılacağı tarih gündemde merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Şimdi ise liseler için detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıda liseler ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Peki okullar, liseler ne zaman açılacak 2021? Hangi liseler açılacak?

Okullar ne zaman açılacak, 1 Mart'ta mı? Liseler ne zaman açılacak, hangi liseler açılıyor?

Liseler ne zaman açılacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmişti. Yüz yüze eğitim köy okullarında başladı. MEB, liseler ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Peki okullar ne zaman açılacak, hangi liseler açılacak?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.

    ABD'de motoru yanan uçağın parçaları evlerin bahçelerine dağıldıABD Denver'dan Hawaii'ye doğru havalanan yolcu uçağındakiler yalnızca birkaç dakika sonra cehennemi yaşamaya başladı. Yerde ise sokaklara ve bahçelere gökten enkaz parçaları yağıyordu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

    Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Son dakika... Beşiktaş'ta mağazada etek altı taciz rezaleti! 'Eşimle kız kardeşim için...'

    Son dakika... Beşiktaş'ta mağazada etek altı taciz rezaleti! 'Eşimle kız kardeşim için...'

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet