Okullar ne zaman açılacak? 2020 - 2021 Eğitim yılı başlangıç - bitiş tarihi belirlendi

Dünya genelinde etkisini gösteren ülkemizde ise Mart ayında başlayan corona virüs salgını birçok iş sektörünü vurduğu gibi eğitim - öğretimi de olumsuz yönde etkiledi. MEB bu süreçte EBA TV üzerinden uzaktan eğitim başlatarak öğrencilerin derslerinde geri kalmamalarını hedefledi. Milyonlarca öğrenci hafta içi her gün, online derslere katıldı. Önümüzdeki yıl ise büyük merak konusu oldu. Okullar ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. İşte MEB tarafından belirlenen 2020-2021 Eğitim yılı başlangıç, ara tatil, 15 tatil, yaz tatili tarihleri...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılma tarihini duyurdu. 2020-2021 Eğitim yılı, 31 Ağustos 2020'de başlıyor. 18 Haziran 2021'de sona erecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatilin 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatilinin ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacağı duyuruldu.