Okullar ne zaman açılacak? 2020 - 2021 Eğitim yılı ne zaman başlayacak?

2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim olarak devam etmişti ve öğrenciler derslerini evde takip etmişti. Öğrenciler Yaz tatilini yaşarken, yeni eğitim döneminin nasıl olacağını merak etmeye başladı. Okullar ne zaman açılacak sorusu ilgiyle araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise 2020-2021 Eğitim yılı hakkında konuştu. Tarihleri duyuran Bakan Selçuk öğrenci ve velileri hem meraklandırdı hem de heyecanlandırdı. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim takvimi ile ilgili 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da,

yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta,

ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan'da yapılacak -

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2020-2021 Eğitim yılı 18 Haziran'da sona erecek.