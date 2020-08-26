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26.08.2020 - 09:13 |

Okullar ne zaman açılacak? 2020 - 2021 Eğitim yılında okullar açılacak mı?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yılın ikinci dönemi uzaktan eğitim olarak tamamlandı ve öğrencilerin kalabalık ortamda durmaları kaldırılmış oldu. Yeni eğitim yılı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenci ve veliler, okullar ne zaman açılacak, 2020 - 2021 Eğitim yılında okullar açılacak mı arayışına geçti.

Okullar ne zaman açılacak? 2020 - 2021 Eğitim yılında okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Tüm öğrencilerin sağlığı göz önünde bulundurularak verilen kararlar öncelikle Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine alınıyor. 2020 - 2021 Eğitim yılı öncelikle uzaktan eğitim olarak başlayacak.

Uzaktan eğitim 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü EBA TV - TRT üzerinden takip edilecek.

Yüz yüze eğitimin başlangıç tarihi ise şimdilik 21 Eylül 2020...Günlük yayımlanan koronavirüs tablosundaki verilere göre yeni karar alınırsa haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunda yüklü miktar uyuşturucu madde ele geçilirdiBursa'da ihbar üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
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