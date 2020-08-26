Okullar ne zaman açılacak? 2020 - 2021 Eğitim yılında okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Tüm öğrencilerin sağlığı göz önünde bulundurularak verilen kararlar öncelikle Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine alınıyor. 2020 - 2021 Eğitim yılı öncelikle uzaktan eğitim olarak başlayacak.

Uzaktan eğitim 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü EBA TV - TRT üzerinden takip edilecek.

Yüz yüze eğitimin başlangıç tarihi ise şimdilik 21 Eylül 2020...Günlük yayımlanan koronavirüs tablosundaki verilere göre yeni karar alınırsa haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.