2020 Okullar ne zaman açılacak? MEB okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

Öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihi ile ilgili son dakika gelişmelerini araştırıyorlar. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini MEB 81 ile gönderdiği genelge ile paylaştı. Peki okullar ne zaman açılacak 2020? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.