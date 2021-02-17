Okullar ne zaman açılacak? 2021/2. Dönemde okullar yüz yüze açılacak mı?

Son dakika haberlere göre köy okullarında ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı. Son günlerde etkili olan kar yağışı bazı köy okullarına engel olsa da olumsuz hava şartları ortadan kalktıktan sonra yüz yüze eğitime aynen devam edilecek. Durum böyle olunca gözler genel kitleye çevrildi. Şehirlerde okuyan öğrenciler, okullar açılcak mı, okullar ne zaman açılacak, 2. dönem yüz yüze mi olacak sorularını peş peşe sormaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan önemli duyuru...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Salgının seyrine göre okul risk değerlendirmesi yapılarak okulları açma konusunda ilin kendi koşulları içerisinde gerekli adımları atabilmesi için gerekli adımları atıyoruz.

İkinci yarı yılın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.