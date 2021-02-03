Okullar ne zaman açılacak 2021? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacak ve nasıl olacak?

Okullar ne zaman açılacak 2021? sorusunun cevabı merak ediliyor. Yüz yüze eğitim tarihleri ve nasıl olacağı öğrenciler ile velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Peki yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte ilkokul, ortaokul ve liselerin açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERİN AÇILIŞ TARİHLERİ..

1 Mart Pazartesi günü ilkokulların tüm sınıf düzeyleri açılacak. İlkokul öğrencileri eğitimlerine haftanın iki günü devam edecekler.

Bakan Selçuk, sınav döneminde olan 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için de 1 Mart'ta kapıların açılacağını kaydederek, "Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart’ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu’nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar." dedi.

15 Şubat tarihinde köy okulları açılacak.