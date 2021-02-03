Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında yüz yüze eğitim açıklamaları peş peşe geldi. Öğrenciler, öğretmenler, veliler arayışa koyuldu. Kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıklamıştı. Ardından kameralar karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin detaylarını açıkladı. Vatandaşlar ise açıklamalar ardından Okullar ne zaman açılacak 2021? İlkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler ne zaman açılacak? sorularını araştırmaya başladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Şubat’ta köy okulları eğitim-öğretime yüz yüze başlayacak.

İLKOKUL, ORTAOKUL LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim-öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz açıklamasında bulunmuştu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderilerek, ülkemizdeki üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.