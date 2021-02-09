Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar nasıl açılacak, yüz yüze eğitimin detayları neler?

Okullar koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Öğrenciler ve veliler okulların açılacağı ve yüz yze eğitime başlayacağı tarihi merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki okullar ne zaman ve nasıl açılacak? İşte yüz yüze eğitimin ayrıntıları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Köy okulları 15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitim başlayacak. İlkokullar 1 Mart tarihinde açılacak. İlkokul öğrencileri eğitimlerine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler.

8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için okullar 1 Mart tarihinde açılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.

Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.