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12.01.2021 - 10:32 |

Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman kapanıyor, hangi tarihte ara tatile girecek?

Okullar ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçildi. Yüz yüze eğitim başlayacağı tarih ve ara tatil ile ilgili detaylar merak ediliyor. Pekiokullar ne zaman açılacak 2021, yarıyıl tatili hangi tarihte?

Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar ne zaman kapanıyor, hangi tarihte ara tatile girecek?

Okullar ne zaman kapanıyor? sorusunun cevabı gündemde merak ediliyor. 3 hafta sürecek yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Diğer taraftan ise okulların yüz yüze eğitime geçeceği tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki okullar ne zaman açılacak, ara tatile ne zaman girecek?

OKULLAR ARA TATİLE NE ZAMAN GİRECEK?

Okulların ara tatile gireceği tarih öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB’in takviminde yer alan bilgilere göre ara tatil 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatili 15 Şubat'a kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih, henüz netleşmedi. Koronavirüs vakalarındaki son durumu göre okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih belirlenecek.

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