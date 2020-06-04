Okullar ne zaman açılacak 2021? Telafi eğitimi ne zaman yapılacak, zorunlu mu?

2019-2020 Eğitim yılı Mart ayında başlayan corona virüs salgını nedeniyle okullar kapatılarak, eğitim uzaktan devam etmeye başladı. Televizyonda TRT kanalından yayınlanan EBA dersleri ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine hitap ediyor. Yaz tatili 19 Haziran'da başlayacağı için, 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitim devam edecek. Peki okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? İşte 2020-2021 eğitim yılı hakkında merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim - öğretim yılının Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek' denildi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamasında "Destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz.” dedi.