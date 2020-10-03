Okullar ne zaman açılacak, 5 Ekim'de liseler açılıyor mu? Son dakika hangi liseler açılıyor 2020?

Okullar ne zaman açılıyor? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede pazartesi günü yüz yüze eğitimin başlayacağı liseler yer aldı. 5 Ekim günü açılacak olan liseler öğrenciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Peki 5 Ekim'de hangi liseler açılıyor?

5 EKİM'DE HANGİ LİSELER AÇILIYOR? okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede, 5 Ekim pazartesi günü Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı açıklandı.

DERSLER KAÇ DAKİKA OLACAK? İŞTE DERS VE TENEFFÜS SÜRELERİ...

Genelgeye göre, öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibi yapılarak okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle araları 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri, süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.