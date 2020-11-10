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10.11.2020 - 09:52 |

Okullar ne zaman açılacak? 6.7.10.11. Sınıflar ne zaman açılacak? Tarih belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı kademe kademe yüz yüze eğitimi başlattı. Sınıf sınıf ayrılan öğrencilerden 6.7.10. ve 11. sınıflar okula henüz başlamadı. Merakla araştırılan okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı belirlendi. MEB 6.7.10.11. sınıfların hangi tarihte açılacağını açıkladı.

Okullar ne zaman açılacak? 6.7.10.11. Sınıflar ne zaman açılacak? Tarih belirlendi

2020-2021 Eğitim yılı başladı. Yüz yüz eğitimler kademe kademe uygulanıyor. Son olarak 6.7.10. ve 11. sınıflar kaldı. Bu sınıfların açılış tarihi de MEB tarafından duyuruldu. İşe okulların açılacağı o gün...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6.7.10.11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.

Cesetleri kuyuda bulunduAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 2 metrelik kuyuda 1'i kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftine ait olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.
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