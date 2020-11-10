Okullar ne zaman açılacak? 6.7.10.11. Sınıflar ne zaman açılacak? Tarih belirlendi

2020-2021 Eğitim yılı başladı. Yüz yüz eğitimler kademe kademe uygulanıyor. Son olarak 6.7.10. ve 11. sınıflar kaldı. Bu sınıfların açılış tarihi de MEB tarafından duyuruldu. İşe okulların açılacağı o gün...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6.7.10.11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.