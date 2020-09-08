MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Okullar ne zaman açılacak 2020, açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim var mı?
ABONE OL
08.09.2020 - 09:53 |

Okullar ne zaman açılacak 2020, açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim var mı?

Okulların durumu ile ilgili sdetaylar gündemde merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı ardından açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açılışı ve yüz yüze eğitim ile ilgili detaylara değindi. Peki okullar ne zaman açılacak 2020?

Okullar ne zaman açılacak 2020, açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim var mı?

Okullar açılacak mı? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından gerçekleştirdiği açıklamada okullar ile ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. Peki 2020 okullar ne zaman açılacak?

2020'DE OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamayı yaptı;

"Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Buranın altını çiziyorum, ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir."

    Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdıBursa'nın İnegöl ilçesinde, yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Aynı olayın ikinci kez başlarına geldiğini belirten internet kafe sahibi Fırat Yurdakul, "Gururlandım, tüylerim diken diken oldu" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Heyecan tavanda

    KPSS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Heyecan tavanda

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Adilcevaz'da, 3 okulda 'EBA destek noktası' kuruldu

    Adilcevaz'da, 3 okulda 'EBA destek noktası' kuruldu

    Sıradaki Haber