Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar açılacak mı?

Dünya gündeminden düşmeyen ve ülkemizde de Mart ayından bugüne devam eden corona virüs salgını birçok iş yerini olumsuz etkilediği gibi eğitim öğretimi de etkiledi. Geçtiğimiz dönem, uzaktan eğitim başladı ve milyonlarca öğrenci EBA TV'den derslerini takip etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özenle yürütülen uzaktan eğitim öğrencilerin derslerinde geri kalmamasında etkili oldu. Önümüzdeki yeni eğitim öğretim yılı ise öğrenci ve velileri şimdiden meraklandırmaya başladı. Peki bu yıl okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim yılına ait takvimi paylaştı. Önümüzdeki yıl okulların açılacağı tarih, ilk ara tatil, 15 tatil, ikinci ara tatil ve Yaz tatilinin başlayacağı tarihler duyuruldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılma tarihini duyurdu. 2020-2021 Eğitim yılı, 31 Ağustos 2020'de başlıyor. 18 Haziran 2021'de sona erecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatilin 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatilinin ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacağı duyuruldu.