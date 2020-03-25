Okullar ne zaman açılacak? Corona virüsü tatili uzayacak mı? Gözler Bilim Kurulu toplantısında

Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 16 Mart tarihinde corona virüsü tedbirleri kapsamında bir haftalık tatilin ardından 23 Mart tarihinden itibaren öğrenciler uzaktan eğitime başlamıştı. Uzaktan eğitimin başlamasının ardından Türkiye'de corona virüsü tatili uzayacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferans yöntemi ile görüşme yapan Milli Eğitim Bakanı, Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürecin uzaması için onay aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CORONA VİRÜSÜ TATİLİ HAKKINDA NE DEDİ?

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesinde, "Öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Uzaktan eğitim çalışmalarını kısmen takip ettiğini belirten Erdoğan, "Rabb'im tesirini halk etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızın şu dönemde oldu bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız." diye konuştu.

Ziya Selçuk'un "Talimatınızı almak isterim. Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olacak mı, olmayacak mı konusunda müsadeniz olursa bir Bilim Kurulu ile görüşüp tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur?" sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi:

"Doğrusu Bilim Kurulu'yla da bir görüşüp yani gönlüm Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var."